Taşımacılıkta Yeni Düzenlemeler ve Cezalar

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YÜKSELTİLDİ

Emekli bayram ikramiyesi, 4 bin liraya yükseltilmesi ile birlikte doğum yardımına dair düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

TASIMA FAALİYETLERİNE CEZA ARTIRILDI

Yeni kanunla, Karayolları Taşıma Kanunu’ndaki idari para cezaları artırılıyor. Yetki belgesi olmadan veya belge kapsamına uymayan faaliyetlerde bulunan taşımacılara, acentelere ve taşıma komisyoncularına 17 bin liradan 170 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Yetki belgesi olan fakat taşıtını kaydettirmeden kullananlar ve ilgili yerlerden izin almadan tehlikeli yük taşıyanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza kesilecek. Diğer taşıma faaliyetlerini engelleyen taşımacılara ise 25 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

YOLCU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ CEZALAR

Biletsiz yolcu taşıyanlar ve sözleşmesiz taşımacılık yapanlar 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak. Yolcu ve eşyaların güvenliğini ihlal eden taşımacılara ise 5 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza verilecek. Yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapması için gerekli tedbirleri almayan taşımacılara 17 bin liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, kurallara uymayan taşımacılar da 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza alacak.

EĞİTİM VE İÇ DENETİM RİSKİ OLAN ŞOFÖRLERE CEZA

Ceza puanı yüksek olan şoförlerle ilgili gerekli eğitim ve denetim önlemleri almayan taşımacılara 5 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza verilecek. Yetki belgesi olmadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyen taşımacılara, tarifelere uymayanlara ve kanuna aykırı tarifeler uygulayanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza kesilecek.

YABANCI PLAKALI TAŞITLARA CEZA

Yabancı plakalı taşıtların Türkiye içinde taşımacılık yapmaları veya kanuna aykırı hareket eden taşımacılara 5 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza verilecek.

YOLCU İNDİRME VE BİNDİRME CEZALARI

Terminal veya ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılar 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak. Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan işletmecilere 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza verilebilecek. Bunun yanı sıra, mesleki yeterlilik belgesi olmadan taşıt kullanan şoförlere de ceza uygulanacak.

DENETİM İÇİN GEREKEN BİLGİLERİN SUNULMAMASI

Yetkililere denetim için gerekli bilgi veya belgeleri sunmayanlara 3 bin liradan 30 bin liraya kadar ceza kesilecek. İdari para cezası kesilen işletmecilere, 3 ay geçmeden aynı kabahatten dolayı ikinci kez ceza verilemeyecek. Taşıma yasağına aykırı davrananlara ve tarifeleri düzenlemeyenlere ise, aynı takvim yılı içinde ilk cezanın kesildiği durumlarda bir kat daha fazla ceza uygulanacak. Uygulanacak idari para cezaları ve usuller Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek. Kanunda yapılan değişiklik, yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek.