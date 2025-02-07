Taşıt Kredisi Faiz İndirimi ve Geri Ödeme

FAİZ İNDİRİMİ YENİ BİR TREND OLUŞTURUYOR

Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsüne girmesiyle birlikte, kredi faizlerinde güncellemeler bekleniyor. Mevduat faizlerinde hızlı değişimler yapan bankalar, kredi faizleri konusunda daha temkinli davranıyor. Ancak sınırlı da olsa kredi faizlerinde bir düşüş yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl yüksek faiz oranları, otomobil satışlarını olumsuz etkilemişti. Faiz indirimleri sonrasında ikinci el otomobil kredilerinde en düşük faiz oranı %3,15’e kadar geriledi. Faiz oranları bankalara göre değişiklik gösteriyor; çoğu bankada ise %3,50-4,00 aralığında seyrediyor.

SEKTÖR GÖRÜŞLERİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Sektör yetkilileri, faizlerin düşme trendinde olduğunu ancak halen istenen seviyelerde olmadığını ifade ediyor. Uzmanlar, yılın ikinci yarısında kredi faizlerinin %2’li seviyelere düşebileceğini öngörüyor. İkinci el otomobil kredi maliyetleri ise önemli bir konu olarak öne çıkıyor. 400 bin lira tutarındaki taşıt kredisinin geri ödemesi, %3,15 faiz oranıyla 36 ay vadeli hesaplandığında aylık 21 bin 434 lira oluyor. Toplam geri ödeme ise 773 bin 920 lira olarak belirleniyor.

BANKALARDAN KREDİ TEKLİFLERİ

Hangikredi üzerinden yapılan hesaplamalara göre, bazı bankaların 400 bin lira tutarındaki ikinci el araç alımları için sunmuş olduğu 36 ay vadeli taşıt kredi faiz oranları ve geri ödeme tutarları şu şekildedir: Akbank, Garanti, BBVA, TEB ve Ziraat Bankası. Bu bankaların sunduğu faiz oranları, müşterilere farklı geri ödeme seçenekleri sunarak piyasa rekabetini artırıyor.