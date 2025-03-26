Taşıt Tanıma Sistemi Fiyatları Güncellendi

YENİ GELİŞMELER ARAÇ SAHİPLERİNİ SEVİNDİRİYOR

Vergi kaçakçılığının azaltılması amacıyla uygulamaya konulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili önemli bir haber ortaya çıktı. Araç sahiplerinin lehine olan yenilik kapsamında, bu sisteme entegre edilmesi zorunlu olan çiplerin montaj fiyatları güncellendi. Taşıt Tanıma Birimi (TTB) adıyla bilinen sistemin montaj ve hizmet bedeli 2025 yılı için KDV dahil 2.791,45 TL olarak belirlenen tutar, 2.172 TL’ye çekildi.

FAZLA ÜCRET İADE EDİLİYOR

Darphane’nin resmi web sitesinde duyurulan bilgiye göre, 25 Mart 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere montaj hizmet bedeli ve KDV dahil toplam 2.172 TL’ye güncellendi. Ayrıca, 24 Mart 2025 tarihli düzenleme ile UTTS kapsamında 2025 yılı için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptıran araç sahiplerine, araç başına 619,45 TL iade yapılacağı bildirildi.