Tatil Sitesinde İki Genç Ölü Bulundu

SESİ DUYANLAR HAREKETE GEÇTİ

Olay, bir apartman dairesinde meydana geldi. Çevredekilerin silah seslerini duymasıyla birlikte, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

İKİ CAN KAYBI YAŞANDI

Polis ekipleri eve girdiklerinde, 32 yaşındaki Berk K. ile 29 yaşındaki Ezgi E.’nin silahla vurulmuş haldeki cesediyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin kontrolde, iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay, site sakinlerinde büyük bir korku yarattı ve etrafta geniş güvenlik önlemleri alındı. İlk verilere göre, Berk K.’nin önce Ezgi E.’yi başından vurduğu, ardından kendi yaşamına son verdiği tespit edildi. İki kişinin cenazelerinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.

Ekonomi

Müşterilerin Iban Numaraları Değişecek

Enpara Bank, Eylül ayından itibaren IBAN numaralarının değişeceğini ancak hesap numaralarının aynı kalacağını duyurdu. Mevcut hizmetlerin ve avantajların devam edeceğinin altını çizdi.
Dünya

Sudan’da Kolera Vaka Artışı: 50 Ölü

Sudan Sağlık Bakanlığı, son bir haftada 2,627 yeni kolera vakası kaydedildiğini ve 50 can kaybı yaşandığını bildirerek, toplamda bir yılda yaklaşık 100,000 vaka tespit edildiğini duyurdu.

