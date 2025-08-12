Tatil Sitesinde İki Genç Ölü Bulundu

OLAYIN DUYULMASI VE GÜVENLİK EKİPLERİNİN YERİNE GİRMESİ

Sesleri duyan mahalle sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

TRAGİK SONUÇ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Eve giren polisler, salonda 32 yaşındaki Berk K ile 29 yaşındaki Ezgi E.’nin silahla vurulmuş cesetlerini buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, iki kişinin de yaşamını kaybettiği belirlendi. Olay, site sakinlerini büyük bir dehşete düşürdü ve sonrasında çevrede güvenlik önlemleri genişletildi. İlk verilere göre, erkeğin önce sevgilisini başından vurduğu ve ardından kendi yaşamına son verdiği tespit edildi. İki kişinin cenazelerinin Muğla Adli Tıp Kurumuna otopsi için gönderileceği ifade edildi.