Tatilden Dönünce Bavulu Hemen Açmayın

YATAK BÖCEĞİ RİSKİNE DİKKAT

Virginia’da yaşayan Dr. Jason Singh, sosyal medya üzerinden tatilcilere yönelik önemli bir uyarı yaptı. Özellikle otellerde konaklayanların dikkat etmesi gereken bir konu var. Dr. Singh, yatak böcekleri riskine karşı bavulun hemen açılmaması gerektiğini vurguluyor.

BAVULUNUZU AÇMAKTAN KAÇININ

Dr. Singh, tatilden döndükten sonra bavulunuzu açmamanızı öneriyor. Otellerde kalmışsanız, evinize yatak böceği taşıma olasılığınız oldukça yüksek. Yatak böceği yumurtaları genellikle 6-10 gün içinde çatlıyor. Yumurtadan çıkan nimfler hemen kan emmeye başlıyor. Bavulunuzu en az iki hafta boyunca kapalı tutarak, yatak böceği yumurtaları veya nimfler açlıktan veya ortamın kuru olmasından dolayı yaşayamayacak. Bu uyarı, tembellik için geçerli bir neden de sunuyor. Bavulunuzu hemen boşaltmak yerine bir kenarda bırakmak, yatak böceklerinden kurtulmanın etkili bir yolu olabiliyor. Dr. Singh de bu konuda, “Hemen valizini boşaltan psikopat kim var ki?” sözleriyle dikkat çekiyor.