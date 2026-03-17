Tatile Özel Faizsiz Kredi Seçenekleri Geliyor

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerinin düşürülmesine yönelik alınan kararın ardından, turizm sektöründe iç pazar destekleyici alternatif çözüm önerileri gündeme geldi. Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral, bu doğrultuda bankalarla yeni finansman modelleri üzerinde anlaşma sağlandığını duyurdu. Süral, tatil harcamalarının enflasyonu doğrudan etkilemediğini de ifade etti.

SEKTÖRDE RİSKLER DOĞABİLİYOR

BDDK’nın enflasyonla mücadele sürecinde kredi kartı limitlerini düşürme kararının sektörde bazı riskler yaratabileceğini vurgulayan Süral, durumu fırsata çevirmek için bankalarla irtibat kurduklarını açıkladı.

FAİZSİZ KREDİ SEÇENEĞİ GELİYOR

Bankalarla tatile özel faizsiz kredi üzerinde çalışmalarını tamamladıklarını belirten Süral, “Turizm yerli ve milli bir sektör. Turizmde harcanan paranın yüzde 97’si ülkemizde kalıyor. Bu nedenle, ‘Turizm harcamaları enflasyonu artırır veya dövizi yükseltir’ diyemem. Şu an kredi kartı limitleri kontrollü bir şekilde azaltılıyor. İnsanlarımızın tatil yapabilmelerini sağlamak için MASTOB olarak tüm güç ve çabamızla çalışıyoruz. Bankalarla bu konu üzerine görüştük. Bu görüşmeler sonucunda, farklı ürünlerle insanların kredi kartı limitlerine takılmadan tatil yapabilmelerine olanak sağlamaya çalıştık. Bu konuyla ilgili güzel haberlerimiz var. Artık tatil yapmak isteyen vatandaşlarımız, kredi kartı limitlerinden bağımsız olarak ek kredi kullanarak tatillerini gerçekleştirebilecek.”