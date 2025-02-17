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Tatvan Belediye Başkanı Erol Gözaltında

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BAŞKAN MÜMİN EROL’UN GÖZALTINA ALINMASI

DEM Partisi’ne mensup Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla gözaltına alındı. 31 Mart 2024’te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri’nde DEM Parti’den belediye başkanı seçilen Erol, mazbatasını teslim alır almaz makam odasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını kaldırmıştı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Bu durumun ardından Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla resen bir soruşturma başlattı. Erol’un bu eylemi, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, hukuki süreç de hız kazandı.

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