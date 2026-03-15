Tatvan’da Feci Kaza: 6 Aylık Bebek Kurtarılamadı

tatvan-da-feci-kaza-6-aylik-bebek-kurtarilamadi

Tatvan-Van karayolunda, Alacabük köyü yakınlarında bir kaza meydana geldi. Murat A.’nın kullandığı TIR ile karşıdan gelen Nazmi Atsız yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü Nazmi Atsız ve eşi Zehra Atsız olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan M.S.A. (4) ve 6 aylık F.A. ile TIR sürücüsü Murat A. ve yanındaki K.A. ve M.A. yaralandı. Otomobil adeta hurda yığınına dönüşürken, çiftin cenazeleri, Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda çıkarıldı. Karı kocanın cenazeleri, bölgeye gönderilen cenaze aracıyla Tatvan Devlet Hastanesi morguna taşındı.

KAZADA AĞIR YARALI BEBEK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza esnasında ağır yaralanan 6 aylık F.A., hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

