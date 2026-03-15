Tatvan’daki Trafik Kazasında Üç Can Kaybı Daha

Alacabük Köyü Mevkiinde Trafik Kazası

Tatvan-Van karayolu üzerindeki Alacabük köyü civarında meydana gelen trafik kazasında, Murat A. yönetimindeki TIR ile Nazmi Atsız idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobilin sürücüsü Nazmi Atsız ile birlikteki eşi Zehra Atsız olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar arasında otomobilde bulunan çocukları M.S.A. (4) ve 6 aylık F.A. ile TIR sürücüsü Murat A. ve yanındaki K.A ve M.A da yer aldı.

Kaza sonrası otomobilin hurda haline dönüştüğü belirtildi. Ekiplerin uzun çabaları sonucu otomobilde sıkışan çiftin cenazeleri, Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İlgili cenazeler, bölgeye yönlendirilen cenaze aracı ile Tatvan Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

AĞIR YARALI BEBEK KURTARILAMADI

Kaza esnasında ağır yaralanan 6 aylık F.A., hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

