Tayfun Demirören İçin Tahliye Kararı Verildi

YILDIZ İŞ İNSANINDAKİ GELİŞMELER

İş dünyasında tanınan Yıldırım Demirören’in kardeşi olan Tayfun Demirören, karşılıksız çek nedeniyle tutuklanmıştı. Şimdi, Demirören ile ilgili yeni bir durum ortaya çıktı. Halk TV’nin aktardığına göre, gerekli ödemenin yapıldığı bilgisi doğrultusunda Tayfun Demirören için bir tahliye kararı alındı.

ÖDEME VE HUKUKİ ADIMLAR

Tayfun Demirören’in tutuklanmasına neden olan borç, Demirören ailesi tarafından üstlenilerek ödendi. Bu ödemenin ardından, Demirören’in alacaklısının avukatı İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme başvurusunda, Demirören hakkında hükmedilen cezanın kaldırılması talep edildi.

TAHLİYE İŞLEMLERİ

Yapılan bu başvuruların ardından mahkeme, cezanın düşmesi yönünde bir karar aldı. Böylelikle, Demirören için tahliye süreci de başlamış oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz ve İlamat Bürosu, cezaevine gerekli bilgilendirme yazısını gönderdi.