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Tayfun’un 3. Test Atışı Tamamlandı

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Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun, Rize-Artvin Havalimanı’ndan 3. kez test atışı yaptı. Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için yeniden test atışını gerçekleştirdi. Test atışı sürecinde, Rize-Artvin Havalimanı’nın çevresinde ve içinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca, Tayfun Füzesi’nin Rize ayağı başarıyla tamamlandı. Füzenin hangi mesafeye gönderildiği ile ilgili bilgi verilmedi. Genel olarak 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler ‘Taktik Balistik Füze (TBM)’ olarak sınıflandırılırken, 300-1000 kilometre menzile sahip füzeler ‘Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)’ şeklinde tanımlanıyor.

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