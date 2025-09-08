Tayland, 200 Bin Ücretsiz Bilet Dağıtacak

TAYLAND’DAN TURİZMİ DESTEKLEME ADIMI

Tayland, siyasi belirsizlik ve güvenlik kaygıları nedeniyle 2025’te ziyaretçi sayısında önemli bir düşüş yaşıyor. Bu durum, ülkenin ekonomi açısından kritik olan turizm sektörü için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ülke ekonomisinde turizmin payı yaklaşık olarak yüzde 12 seviyesinde bulunuyor.

BÜTÇE AYRIMI VE YENİ PLANLAR

Bangkok Post’un aktardığına göre, Tayland Turizm Bakanlığı mevcut krizi aşmak için 22 milyon dolarlık (700 milyon baht) bir bütçe ayırmayı planlıyor. Yapılan hesaplamalar sonucu, ülkedeki iç hat gidiş-dönüş biletlerinin ortalama fiyatı 110 dolar (3.500 baht) olarak belirleniyor. Bu yüzden, yapılacak yatırımın doğrudan yolculara yansıması hedefleniyor.

ÜCRETSİZ İÇ HAT DÖNÜŞ BİLETİ İMKANI

Planın bir parçası olarak, yabancı turistler, uluslararası biletlerini havayolu şirketlerinden ya da seyahat acentelerinden aldıklarında 200 bin adede kadar ücretsiz iç hat dönüş bileti alma fırsatına sahip olacak. Bu adım, Tayland’ın turizm sektörünü canlandırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.