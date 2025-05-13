Tayland’da Deprem Nedeniyle 96 Ölü

BANGLA SAKİNLERİNİN KAYIPLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Myanmar’da 28 Mart tarihinde meydana gelen ve komşu ülke Tayland’da da hissedilen depremlerden kaynaklanan kayıplar, başkent Bangkok’ta artış gösteriyor. Bangkoklu yetkililer, bölgede yaşamını yitiren 96 kişiden 89’unun cesedinin, çöken inşaat halindeki 30 katlı binanın enkazından çıkarıldığını duyurdu.

ENKAZDA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Yetkililer, arama çalışmaları tamamlanan enkazda bulunan kalıntıların, hala haber alınamayan 7 kişiye ait olup olmadığını belirlemek için inceleneceğini belirtti. 13 Nisan tarihinde de, binanın enkazından 36 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı tespit edildi. Myanmar’da ise 28 Mart’ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde yaklaşık 3 bin 700 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 binden fazla kişi yaralanmıştı.