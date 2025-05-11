TBMM, 13 Mayıs’ta Çalışmaya Başlayacak

TBMM’İN HAFTALIK ÇALIŞMASINA BAŞLIYOR

TBMM, haftalık çalışmalarına 13 Mayıs Salı günü başlayacak. Genel Kurul, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan bazı yasaları ve 375 sayılı KHK’de değişiklikler öngören kanun teklifini görüşecek.

MEMURİYET İÇİN YAŞ SINIRI UYGULAMASI

Teklifte yer alan düzenlemeye göre, kanunlar veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile kurulan kamu kurumları tarafından yapılacak alımlarda 35 yaş sınırı aranacak. Bu süreç, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle gerçekleşecek.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ ATAMALARI

Uyuşmazlık Mahkemesi’nin başkanı, Anayasa Mahkemesi tarafından kendi üyeleri arasından seçilecek.

TRT’YE TAHSİS DÜZENLEMESİ

Kamu idarelerine ait taşınmazlar ve devletin tasarrufu altındaki yerler, görev ve faaliyetler için TRT’ye bedelsiz olarak tahsis edilebilecek.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İhtisas ve araştırma komisyonları, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, bazı kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapmayı içeren kanun teklifini ele alacak. Bu teklif, hac ve umre ile ilgili işlemlerin denetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca atanacak denetim elemanları tarafından yapılmasını öngörüyor.

MADEN KANUNU VE CEZA DÜZENLEMELERİ

Maden Kanunu ve Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahiplerinin, tebligata esas KEP kullanmaları zorunlu hale gelecek. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler, her üç ayda bir 300 bin lira idari para cezası ile karşılaşacak. MAPEG ve TENMAK’ın tüm mal ve varlıkları devlet malı sayılacak ve haczedilemeyecek.

KARTAL YANGINI ARAŞTIRILACAK

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangını ile ilgili araştırma komitesi, Grand Kartal Otel’deki yangın konusunda Bolu Valiliği yetkililerini dinleyecek.

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE BİLANÇOLAR GÖRÜŞÜLECEK

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşmeye devam edecek. Elektrik Üretim A.Ş, Türkiye Nükleer Enerji A.Ş, Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü ve diğer bağlı kuruluşların hesapları ele alınacak.

DİLEKÇE KOMİSYONU TOPLANTILARI GERÇEKLEŞECEK

Dilekçe Komisyonu, itiraza uğrayan Başkanlık Divanı kararlarını değerlendirecek. Karma Alt Komisyon ise kamu denetçilerini dinleyecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, hazırlanan raporda yer alacak konuları değerlendirecek ve önerileri alacak.

PARTİ GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Salı ve Çarşamba günleri TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.