Tbmm Başkanı Kurtulmuş, Barış Sürecini Değerlendirdi

TBMM BAŞKANI’NIN KONUŞMALARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü nedeniyle Afyonkarahisar’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, bu önemli olayın getirdiği derslerin başında birlik ve beraberlik ruhunun yer aldığını vurguladı. Emperyalizme karşı ortak bir duruş sergilendiğini belirten Kurtulmuş, “Hiç kimse, bu milletin boynuna altın tasmayı geçirebilme gücüne sahip olmadı ve kıyamete kadar da olmayacaktır” dedi. Kurtuluş mücadelesinin diğer bir özelliğinin Türk milletinin özgürlüğüne olan düşkünlüğü olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Bu millete diz çöktürmesi, bu millete boyun eğdirmesi mümkün değildir. Bu millet Allahuekber sedasının dışında hiçbir sedaya boyun eğmemiştir.” diye konuştu.

HİTAM OYUNLARINI ANLATIYOR

Kurtulmuş, bölgede oynanan oyunların çeşitli siyasi hedefler taşıdığını açıklayarak, Orta Doğu’daki etnik, mezhebi ve dini çatışmalarla halkların bölünmeye maruz kaldığını dile getirdi. Türkiye’nin 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin önemli bir kısmının terörle mücadele içinde geçtiğine dikkat çeken Kurtulmuş, Türkiye’nin artık bölgede istikrar merkezi olacağını ifade etti. “Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız,” diyen Kurtulmuş, terör örgütü ile herhangi bir pazarlık yapılmadığını ve bundan sonra da yapılmayacağını vurguladı.

ANAYASA TARTIŞMALARI YERİNE KARDESLİK KOMİSYONU

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, Türkiye’nin meselelerini çözecek bir komisyon olmadığını söyleyen Kurtulmuş, “Bir anayasa değişikliğiyle ilgili tartışmanın yapılacağı bir siyasi zemin değildir,” ifadelerini kullandı. Türkiye’de mekanizmanın, halkın oylarının büyük bir çoğunluğunu temsil ettiğini anlatan Kurtulmuş, “Burada terörün bitirilmesi için görüşlerinin açıkça dile getirildiği bir süreç yaşıyoruz. Anayasa tartışması asla söz konusu değildir” dedi. Kurtulmuş, terör meselesinin Türkiye’nin siyasi hayatını şekillendirmesini sonlandıracaklarına inandığını belirtti.

SÜREÇTE HASSASİYET VE ÜMİTLER

Bu sürecin doğru biçimde ilerlememesi için içeride ve dışarıda engellemeler olabileceğine vurgu yapan Kurtulmuş, Türkiye’nin bölgedeki rolüne dikkat çekti. Kurtulmuş, toplantılarda gazilerin ve şehit ailelerinin görüşlerinin alındığını söyleyerek, bu insanların iyi niyetlerinin sürece destek olmak için önemli olduğunu belirtti. “Bir çatışmada kaybettiği gözünün yerine takılan yapay gözünü eline alarak konuşmasını yaptı,” diyen Kurtulmuş, toplantılar sırasında yaşanan duygusal anları aktardı.

BİRLEŞME ÇABALARI VE BİRLİK DUALARI

Kurtulmuş, “Türklerle Kürtler savaşmadılar ki barışsınlar,” diyerek barış müzakerelerinin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini korumanın gerekliliğini savunan Kurtulmuş, “Bu süreçte herkesin birlik, beraberlik ve kardeşlik dilini kullanması gerekir,” dedi. Türkiye modelini dünyaya sunacaklarını belirten Kurtulmuş, çatışma çözümlerinin akılcı görüşmelerle sonlandırılabileceğini ifade etti. “Bir terörsüz bölgenin tesis edilmesinin teminatıdır,” şeklindeki ifadeleriyle Türkiye’nin geleceğine dair ümit verdi.