TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Misakımilli Yılı Mesajı

MİSAK-I MİLLİ’NİN ÖNEMİ

Misakımilli’nin 105’inci yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya paylaşımında bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bağımsızlık mücadelesinin dünyaya ilan edildiği bu önemli belgenin, milletin vatanseverliğini, işgal karşısındaki direncini ve ulusal egemenlik amacını tarih sahnesine taşıyan öne çıkan bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, sözlerine devamla şu değerlendirmelerde bulundu: “Gazi Meclisimizin çatısı altında şekillenen bu milli mutabakat, sınırlarımızı tanımlamakla birlikte, birlikte olma arzusuyla bağımsızlık ve geleceğimize sahip çıkma azmimizi de göstermiştir.”

İRADE VE SORUMLULUK

Bu iradenin, bugünün güçlü Türkiye hedefinin temeli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Bizlere düşen görev, bu kararlılığı geleceğe taşımak, milletimizin hak ve hukukunu her platformda savunarak değerlerimize sahip çıkmaya devam etmek” diye belirtti. Misakımilli ruhunun, sınırlarımızı belirleyen bir çizgi olmaktan öte; adalet, özgürlük ve kardeşlik için verilen bir söz olduğunu kaydetti.

GELECEĞE YOLCULUK

Kurtulmuş, Misakımilli ilan edilişini 105’inci yıl dönümünde coşkuyla anarak, aziz milletin desteği ile ülkenin hak ettiği geleceğe ulaşması için durmadan çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. “Misakımilli, geleceğe yürüyüşümüzde yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir” dedi. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları başta olmak üzere, hak uğruna canlarını feda eden şehitleri saygı ve rahmetle andığını da ekledi.