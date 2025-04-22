TBMM’de “23 Nisan” Sevinci Yaşandı

MECLİS’TE ÇOCUK GÜNDEMİYLE TOPLANTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, çocuk konulu gündemle bir araya geldi. Toplantıya, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, milletvekilleri ve birçok çocuk katıldı. Numan Kurtulmuş, oturumu açarak İstiklal Marşı’nın okunmasını sağladı. Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, “devletimizin ve milletimizin en önemli resmi bayramlarından biri” olduğunu belirtti. “105 sene önce, bugün Ulus’ta 1’inci Meclis’te Gazi Meclisimizin açılışı yapıldı. TBMM, ‘Gazi Meclis’ olarak anılır çünkü TBMM iki defa gazi unvanını almıştır” diye ekledi.

GAZİ UNVANI VE TARİHİ ÖNEMİ

Kurtulmuş, TBMM’nin Kurtuluş mücadelesinin karargahı olduğunu ve bu mücadeleyi yürütenlerin Gazi unvanını aldığını ifade etti. Ayrıca, bu unvanın ikinci kez 15 Temmuz gecesi kazanıldığını, o gece demokrasiyi durdurmak isteyen unsurların askeri operasyonlar gerçekleştirdiğini söyledi. “TBMM, o akşam parlamentodaki bütün partilerden milletvekillerimizin, dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman liderliğinde bir araya gelmesiyle çalışmaya devam etti” dedi. Kurtulmuş, “Meclis burada çalışırken, uçaklardan ve helikopterlerden atılan bombalar ile bombardıman yapılmıştır.” ifadeleriyle Meclis’in o gece yaşadığı zor durumu aktardı.

ÇOCUKLARA EMANET EDİLEN CUMHURİYET

Kurtulmuş, TBMM’nin Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olduğunu ve milletin iradesine sahip çıkacak çalışmalara imza atılacağını vurguladı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklara emanet olduğunu belirterek, Türkiye’nin gelecek nesillerle daha güçlü bir ülke olacağına inandığını sözlerine ekledi.