TBMM’de Bayrak Tartışması Gerginliği

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATIYOR

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nevruz kutlamaları sırasında bir bayrağı “paçavra” şeklinde tanımlarken, bu durum siyasi arenada büyük yankı buldu. Bu açıklama sonrası DEM Parti’den gelen tepkiler devam ederken, konu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na kadar ulaştı. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Meclis kürsüsünde bayrak göstererek İYİ Parti ile DEM Parti arasında sert bir tartışmaya neden oldu.

SIRRI SAKIK’TAN BAYRAKLI ELEŞTİRİ

Sırrı Sakık, TBMM kürsüsünde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bayrağını gösterek Mansur Yavaş’ın açıklamalarını eleştirdi. Sakık, “Bu, Güney Kürdistan’daki bir yapının bayrağı. Irak Kürdistanı’nda anayasal olarak yönetimi temsil eden, dünya tarafından tanınan bir bayrak. Bazı hadsizler buna ‘paçavra’ diyor. Asıl paçavra sizin zihniyetinizdir, ırkçılığınızdır, Kürt düşmanlığınızdır,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bayrağın Esenboğa Havalimanı’nda Türk bayrağı ile yan yana dalgalandığını da hatırlattı.

İYİ PARTİ’DEN CEVAP GELDİ

Sakık’ın açıklamalarına İYİ Parti’den yanıt geldi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Burası Türkiye. İstanbul’da, Van’da, Diyarbakır’da açılan bez parçaları bizim için paçavradır. Barzani, Irak’tan sonra Türkiye’de ikinci bir bölücü yapılanma misyonunun adıdır,” diyerek Sakık’ın yorumlarına karşı çıktı. Türkoğlu, PKK lideri Abdullah Öcalan’a atıfta bulunarak, “Her gün burada bebek katili Apo’nun söylemlerini dinlemekten bıktık,” diye ekledi.

PAÇAVRA POLEMİĞİ DERİNLEŞİYOR

Tartışma, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in açıklamalarıyla daha da tırmandı. Çömez, “Kürtler bu ülkenin asil ve birinci sınıf insanlarıdır, ama siz onlara ihanet ediyorsunuz. Kandil’den, İmralı’dan aldığınız talimatlarla samimi duyguları istismar ediyorsunuz. ‘Paçavra’ denmesinin sebebi budur, çünkü o bir bayrak değil,” dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise bu sözlere tepki göstererek, “Kürt halkının sembolleri sizi neden rahatsız ediyor? Irak’ta tanınmış bir statüye sahip Federe Kürdistan bölgesinin bayrağına ‘paçavra’ demek senin haddine mi?” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMANIN ARKA PLANI

Mansur Yavaş’ın Nevruz kutlamaları sırasında bayrağı “paçavra” olarak nitelendirmesi, DEM Parti tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti. Sırrı Sakık’ın TBMM’deki çıkışı, bu polemiğin Meclise taşınmasına sebep oldu. İYİ Parti ise bayrağın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gösterilmesini eleştirerek, tartışmayı daha farklı bir boyuta taşıdı.