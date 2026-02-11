TBMM’de Gerilim: Tanal’a İlk Müdahale Revire Yapıldı

Bugün Adalet ve İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim töreni düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yemin etmek için TBMM Genel Kurulu’na gitti.

PROTESTO GİRİŞİMİ

Yemin esnasında CHP’li milletvekilleri, kürsüyü işgal etmeyi denedi. Bu duruma karşılık olarak AK Partili vekiller de protestoya müdahil oldu.

YUMRUKLU KAVGA

İki parti arasında alevlenen gerginlik, kısa sürede bir yumruklu kavgaya dönüştü. AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Milletvekili Mahmut Tanal arasında çıkan kavga, diğer vekillerin de katılımıyla büyüdü.

MÜDAHALE TBMM REVİRİNDE YAPILDI

Yaşanan arbede sonucunda, Mahmut Tanal’ın burnunun kanadığı gözlemlendi. Tanal’a ilk tıbbi müdahale ise TBMM revirinde gerçekleştirildi. “ENSEM ÇOK AĞRIYOR, DÜŞÜRDÜLER BENİ”

Tanal, burada yaptığı kısa açıklamada doktora ensesinde ağrı olduğunu dile getirerek, “Orada düşürdüler çünkü beni” ifadelerini kullandı.