TBMM’de Yemin Töreni Öncesi Milletvekilleri Arasında Kavga

TBMM’DE KAVGA ÇIKTI

Yeni bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi’nin yemin merasiminde, milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Tören esnasında bazı vekillerin birbirlerine yönelik sözlü atışmaları, kısa sürede fiziksel bir kargaşaya dönüştü.

GERİLİM ARTMIŞTI

Olayların başlamasıyla birlikte güvenlik güçleri, durumu kontrol altına almak için interven etti. Her iki taraf arasında meydana gelen itiş kakış, kısa süreli bir kargaşaya yol açtı. Vekillerin arasındaki bu çatışma, toplantının akışını olumsuz etkiledi.

YEMİN TÖRENİ GÖLGELENDİ

Milletvekillerinin birbirine girmesiyle birlikte, yemin töreninin ruhu ve amacı gölgelenmiş oldu. Törene katılan diğer milletvekilleri ise durumu şaşkın gözlerle izlerken, gergin anlar kayıtlara geçti.