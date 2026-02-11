TBMM’de Yemin Töreni Sırasında Gerilim Yükseldi

tbmm-de-yemin-toreni-sirasinda-gerilim-yukseldi

Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti. Ancak bu süreçte Meclis’te tansiyon arttı.

CHP’NİN PROTESTOSU

CHP milletvekilleri, Gürlek ve Çiftçi’nin yemin törenini protesto etmek amacıyla kürsüye doğru harekete geçti. Bu sırada iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Kavga esnasında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın burnunun kanadığı gözlemlendi. Tanal, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Genel Kurul salonunun dışına çıkarıldı.

MURAT EMİR’DEN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Böyle bir yemin törenine tanıklık etmek istemezdik. Bu yemin töreni mutlak butlandır. Kendisi çağrılmadan gelmiştir, kürsü fiilen abluka altındayken olmuştur. Bu yemin geçersizdir. Akın Gürlek, İstanbul’da hukuku ayaklar almıştır. Atanması hukuka ve demokrasiye meydan okumaktır. Akın Gürlek, İstanbul’a giderken bakan yardımcısıydı. Bu kişinin başsavcılığı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi operasyonlarının bir parçası olur. Aynı kişinin düşman hukuku içeren iddianamelerinden sonra ödüllendirilmesi, orada siyasi nedenlerle tutulduğunun itirafıdır. Bu atamanın doğru okuması bunun cumhuriyetin temellerine bir saldırı olmasıdır” diye belirtti.

TÖREN DEVAM ETTİ

Yaşanan gerilime rağmen yemin töreni başarıyla tamamlandı. Gürlek ve Çiftçi, görevlerine resmen başlamış oldu.

