Tbmm’den Gazze Tezkeresi Geçti

TÜRKİYE’DEN YENİ ADIMLAR

Türkiye, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma karşı harekete geçmeye devam ediyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş’un imzasını taşıyan, “İsrail’in Gazze’deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere” tüm partilerin ‘evet’ demesiyle oy birliğiyle TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM tarafından yayımlanan ortak bildiride şu ifadelere yer verildi: “SON İKİ YILDIR BİR SOYKIRIMA DÖNÜŞTÜ.”

SOYKIRIMIN VE AÇLIK POLİTİKALARININ DİMİZİ

İsrail’in, Filistin halkına yönelik on yıllardır uyguladığı işgal, imha ve ilhak politikaları, son iki yıl içinde Gazze’de bir soykırıma dönüştü. İsrail’in bu uygulamaları, on binlerce cana mal oldu ve bu durum BM ile diğer uluslararası kuruluşlarca da dile getirildi. “ADETE BİR BİR ÖLÜM VE AÇLIK HAPİSHANESİNE HAPSEDİLDİLER” ifadesiyle tanımlanan Gazze’de, büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 bin insan İsrail güçlerince öldürüldü, 150 binden fazla kişi yaralanarak bölgenin sivil altyapısı yok edildi.

KÜRESEL KURUMLARIN SUSKUNLUĞU

İsrail, Kudüs ve Batı Şeria’da da işgal güçleri ve yasadışı yerleşimcilerle Filistinlilere yönelik şiddeti artırarak toprak işgalini, yıkımları ve yerleşim inşasını hızlandırmaktadır. Ne yazık ki, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi haricinde hiçbir küresel kurum, İsrail hükümetinin hukuksuz kararlarını durdurmaya yönelik bir girişimde bulunmuyor. Ancak, “Neredeyse yeryüzünün her karışında insanlık cephesinin yükselen sesi, bu zulme sessiz kalan ya da destekleyen hükümetleri son zamanlarda Filistin halkının yanında durmaya zorlamaktadır.”

DÜNYA PARLAMENTOLARINA ÇAĞRI

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, “Filistin halkıyla dayanışmaya ve İsrail’in durdurulmasına yönelik tekliflerimizi ve çağrımızı dünya parlamentolarına iletmek için toplanıyoruz.” ifadesiyle, uluslararası topluma seslenildi. “Ümit ederiz ki bizimle beraber insanlığın sesini ve vicdanını yükseltmeye destek olacak dünya parlamentoları da bu çağrımıza katılır ve hep birlikte harekete geçeriz.”

TBMM’DEN 9 MADDELİK YENİ BİLDİRİ

TBMM Genel Kurulu olarak; Filistin halkının İsrail’in işgaline maruz kalmasına karşı güçlü bir dil kullandık. 1. Filistin halkının maruz kaldığı işgal uygulamalarını kınıyoruz. 2. Gazze’deki kıtlığın imha silahı olarak kullanılmasının soykırım suçu olduğunu vurguluyoruz. 3. Uluslararası toplumu, kalıcı ateşkes için İsrail’i zorlamaya çağırıyoruz. 4. Kudüs ve Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim faaliyetlerini kınıyoruz. 5. Soykırım ve sömürü suçlarını işleyenlerin hesap vermesi gerektiğini belirtiyoruz. 6. 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin Devleti’nin oluşturulmasının adil ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli olduğunu kaydediyoruz. 7. Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini vurguluyoruz. 8. İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısını yapıyoruz. 9. Tüm ülke parlamentolarını, askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya ve Filistin halkına destek olmaya davet ediyoruz. Bu bildiri oylanarak kabul edilmiştir ve kararın Resmî Gazete’de yayımlanması beklenmektedir.