TBMM, Gazze İçin Olağanüstü Toplandı

TBMM’İN GAZZE OTURUMU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gazze konusunda olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasında “İsrail, Gazze’yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir. İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlali, savaş suçu ve soykırımdır.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’yi açlığa ve kıtlığa mahkum ettiğine dikkat çekti.

İSRAİL’İN ÜYELİKLERİ ASKIYA ALINMALI

Kurtulmuş, somut önlemlerin acilen alınmasının gerekliliğini dile getirerek, “İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum.” dedi. Uluslararası tanınması gereken Filistin davasının onların milli davası olduğunu belirten Kurtulmuş, “Özgür ve egemen Filistin devletinin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleye destek olacağımıza söz veriyorum.” ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANINDAN DEĞERLENDİRMELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurtulmuş’un konuşmasının ardından kürsüye çıkarak düşüncelerini paylaştı. Fidan, “Geçtiğimiz yıl İsrail’in stratejisinin Gazze’yle sınırlı kalmayacağını ifade etmiştim ve öngörülerimizin gerçekleştiğini üzülerek görmekteyiz. İsrail temel insani değerleri hiçe saymaktadır.” dedi. Türk milletinin Filistin halkının yaşadığı acıları yoğun bir şekilde hissettiğini vurguladı.

DEVLET TERÖRÜNE KARŞI TAVIR

Fidan, “Filistinlilerin tehcirine karşıyız. Böyle bir plan bizim nazarımızda hükümsüzdür.” şeklinde konuştu. Kalıcı bir ateşkes sağlamak amacıyla Katar ve Mısır ile temaslarının sürdüğünü belirten Fidan, “İsrail Gazze’de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte ve yardım dağıtımını engellemektedir. Açlığı bir silah olarak kullanıyor. Bu durum bir doğal afet değildir. İsrail’in devlet terörü sürmektedir.” dedi.