TBMM, Kartalkaya Otel Yangınını Araştıracak

KARTALKAYA’DAKİ YANGIN İÇİN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

Genel Kurul’da onaylanan Danışma Kurulu önerisi doğrultusunda, siyasi partilerin Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili Meclis Araştırması açılmasına yönelik teklifleri birleştirilerek değerlendirildi. Yapılan oylama sonucunda, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangının tüm yönleriyle incelenmesi ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

KOMİSYONUN YAPISI VE ÇALIŞMA SÜRESİ

Oylamaya katılan tüm siyasi partiler, bu oluşum için olumlu oy kullandı. Oluşacak komisyon, 22 üyeden meydana gelecek ve 3 ay süreyle çalışacak. Komisyon gerektiği takdirde Ankara dışında da faaliyet gösterebilecek. Komisyon üyelerinin kimlerden oluşacağı ise daha sonra belirlenecek.