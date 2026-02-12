TBMM Milli Dayanışma Komisyonu Raporunun Ayrıntıları Açıklandı

TBMM’nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan ortak çözüm raporu taslağının yazım ekibine ulaştığı bildirildi. Ancak, raporun içerik detayları daha önce paylaşılmamıştı. Şimdi, taslağın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Raporun genel bir çerçeve sunması hedefleniyor ve dağdaki unsurların dönüşü ile terör suçlularının kademeli tahliyesine yönelik yasa çalışmasının specific detaylarına yer verilmeyecek. Bunun yerine, raporda kanunun amacı, gerekliliği gibi genel sorulara yanıtlar verilecek.

MÜSTAKİL GEÇİCİ KANUN

Raporda, komisyona üye veren partilerin anlaştığı başlıca konular arasında silah bırakma, devletin silah bırakma sürecini yönetmesi ve örgüt üyelerinin ülkeye dönüşünü teşvik edecek geçici bir kanun çıkarılması yer alıyor. Ayrıca, örgüt üyelerinin topluma kazandırılması için çalışmalar yapılacak ve demokratikleşme perspektifinin yasayla eş zamanlı güncellenmesi gerektiği vurgulanacak. Raporda, uluslararası mahkeme normları ve bunların bağlayıcılığına da özellikle dikkat edilecek; Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu gibi antidemokratik unsurların düzeltilmesi ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’ndaki hukuksal boşlukların giderilmesi hedeflenecek.

Ay sonunda Cumhurbaşkanı’na yapılacak son sunumunun ardından, komisyondaki partilerin ortak imzasıyla rapor bu ay içinde yayımlanacak. Raporun yayımlanmasıyla birlikte, Meclis’in yasa çalışmasına hemen başlamayacağı, silah bırakmaya dair sahadan gelen son verilerin değerlendirileceği ve ardından ilk adımın atılacağı belirtiliyor.

MUHALEFET ŞERHİ DÜŞÜLMEYECEK

Demokratikleşme başlığı, bugüne kadar Kürt meselesine dair atılan adımların, yapılan yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi, eksiklerin tamamlanması ve yeni demokratik reformlar içerecek. Raporda bu sürecin yalnızca Kürt meselesi ile sınırlı olmadığı, demokratikleşmeyi genel çerçevede ele alacağı vurgulanacak. Partilerin Kürt sorununun çözümüne dair ayrıştıkları noktalar ise raporda yer almayacak; ayrıca herhangi bir muhalefet şerhi de düşülmeyecek.

BEŞTEPE’DE 4. GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı, yaklaşık 3.5 aylık bir aranın ardından, TBMM Başkanvekili ile DEM Parti İmralı Heyeti’ni yeniden kabul etti. Dördüncü kez gerçekleşen bu görüşmeye MİT Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Vekili de katıldı. Görüşmede taslak rapor da gündemdeydi ve Suriye’deki son gelişmelerin sürece etkileri konuşuldu. İmralı Heyeti, raporla ilgili düşüncelerini ve “umut hakkı” gibi beklentilerini dile getirdi.