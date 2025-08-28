“TCG Anadolu’nun Kapılarını Açıyoruz.”

TEKNOFEST 2023’TE MAVİ VATAN TEMASI

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, “Mavi Vatan” temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda kapılarını açıyor. Festival, teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında buluşturacak. Bugün ve yarın çeşitli yarışmalar yapılacak ve festival, 30 ile 31 Ağustos tarihlerinde halkın ziyaretine açılacak. Festivalde yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada çeşitli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Donanmamızın amiral gemisi olan TCG Anadolu’nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz; inşallah bununla kalmayacağız” diyerek müjde verdi.

MALAZGİRT GÜNÜ VE ZAFER HAFTASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında “İki gün önce Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü kutladık. Ahlat ve Malazgirt’te milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik” dedi. İki gün sonra ise 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek, “Zafer Haftamızı hakkını vererek, en güzel şekilde idrak ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Zafer Haftası’nızı tebrik ediyorum. Bu topraklar için canlarını feda eden şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ VE GELECEĞE SAHİP ÇIKAN GENÇLİK

Erdoğan, şehit ve gazilerin emanetlerine sıkı sıkıya sarılan bir gençlik gördüğünü, Türkiye’nin parlak geleceğini uyandıran özverili bir gençlik olduğuna inandığını vurguladı. “Sizin özgüveniniz, sizin azminiz bu ülkenin en büyük teminatıdır. Bu milletin pırıl pırıl evlatları, hayal kurmaktan asla vazgeçmiyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türk savunma sanayisinin her alanda destan yazdığını belirtti.

SAVUNMA SANAYİ VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

Cumhurbaşkanı, “Hayal kurmaktan asla vazgeçmedik. Mühendislerimize, şirketlerimize, siz gençlerimize sonuna kadar güvendik” diyerek, birçok yeni platformun tanıtımını yaptı. TCG Anadolu gibi donanma için kritik olan gemilerin yanı sıra, Savarona yatının da yenilendiğini belirtti. Ziyaretçilere TCG Anadolu gibi önemli araçları görme fırsatı sunulduğunu ifade etti.

TEKNOFEST’İN GENÇLERE ETKİSİ

Erdoğan sözlerinin sonunda, “TEKNOFEST, gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini artırmak için oluşturulmuş bir semboldür” dedi. Festivalin bu yıl 10. kez düzenlendiğine ve geçmişte yaklaşık 11 milyon ziyaretçi ağırladığına dikkat çekti. “Bu ülkenin gençleri, geleceğe umutla bakıyor” şeklinde ifade ederek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

SAVARONA ZİYARETİ VE EKLENEN YENİ YARIŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından festival için yenilenen Savarona yatını eşi Emine Erdoğan ile birlikte ziyaret etti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “TEKNOFEST Mavi Vatan, mühendislik kabiliyetlerimizi ve teknoloji gücümüzü sergileme fırsatı sunuyor” dedi. Bayraktar, “Bu yarışmalar; köklerden göklere uzanan milli teknoloji meşalemizin denizlerdeki yansımalarıdır” diyerek denizcilik alanındaki teknolojik gelişmelere dikkat çekti.