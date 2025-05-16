TCMB Anketi: Enflasyon ve Dolar Yükseldi

ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 dönemi Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Bu ankette ekonomistler, finans sektörü profesyonelleri ve reel sektör temsilcileri yer aldı. Yıl sonu enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı tahminlerinde artış yaşanırken, büyüme beklentilerinde düşüş gözlemleniyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 30.35 olarak belirlendi. Bu, önceki ayki yüzde 29.98 seviyesinden yükseliş gösteriyor. 12 ay sonrası enflasyon tahmini ise yüzde 25.56’dan yüzde 25.06’ya gerilerken, 24 ay sonrası beklenti yüzde 17.69’dan yüzde 17.77’ye çıktı.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Katılımcılar, yıl sonunda dolar/TL kurunun 43.70 TL olacağını öngörüyor. Bu tahmin, önceki dönemdeki 43.60 TL tahmininin üzerinde. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 45.85 TL’den 46.62 TL’ye çıktı.

FAİZ BEKLENTİLERİNDE ARTIK YÖNÜ

Gecelik faiz oranı beklentisi, önceki yüzde 46.00 seviyesinden yüzde 49.00’a yükseldi. TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için üç ay sonrası tahmini de yüzde 39.24’ten yüzde 42.96’ya çıktı. Ayrıca, 12 ay sonrası politika faizi tahmini yüzde 30.08 olarak belirlendi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİNDE DÜŞÜŞ

Ekonomik büyüme tahminlerinde sınırlı bir gerileme yaşandı. 2025 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 3.0’dan yüzde 2.9’a, 2026 yılı beklentisi ise yüzde 3.8’den yüzde 3.7’ye düştü.