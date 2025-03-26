TCMB’den Dövizde Hızlı Müdahale: 3 Günde 25 Milyar Dolar

DÖVİZ PİYASALARINA HIZLI MÜDAHELE

İBB soruşturması sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanma üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz piyasalarına hızlı bir müdahalede bulundu. Karahan’ın yatırımcılarla paylaştığı verilere göre, döviz satışları şu şekilde gerçekleşti: 19 Mart Çarşamba günü 10 milyar dolar, 20 Mart Perşembe günü 3 milyar dolar ve 22 Mart Cuma günü ise 12 milyar dolar olmak üzere toplamda 3 günde 25 milyar dolarlık döviz satışı yapıldığı belirtildi. Karahan, bu rakamların piyasa verileri ile hesaplanabileceğini ifade ederek “Piyasa zaten bu hesabı yapabiliyor” dedi ve şeffaflık vurgusu yaptı.

MÜDAHALELER GEÇİCİ VE PİYASAYI ZARARA UĞRATMAZ

TCMB Başkanı, gerçekleştirilen döviz satışlarının geçici bir önlem olduğunu ve piyasanın doğal işleyişine zarar vermemek amacıyla tasarlandığını aktardı. “Piyasa dostu adımlar atmaya devam ediyoruz” diyen Karahan, müdahalelerin amacının istikrar sağlamak olduğunu belirtti. Toplantıya katılan kaynaklar, bu açıklamaların yatırımcı güvenini pekiştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Yerli yatırımcıların döviz talebine ilişkin soruya yanıt veren Karahan, “Araştırmalarımız, döviz talebinin TL’nin getirisine ve piyasa dalgalanmalarına bağlı olduğunu gösteriyor. TL getirisi artınca dövize talep geriledi” dedi. Bu açıklama, TCMB’nin faiz politikalarının döviz talebini yönetmede etkili olduğunu gözler önüne serdi.

DEZENFLASYON STRATEJİSİ AÇIKLANDI

Karahan, TCMB’nin dezenflasyon politikasının kur üzerinden ilerlemediğini belirterek, “Reel efektif kura değil, arz-talep dengesine odaklanıyoruz” dedi. Mart ayında döviz sepetinde yaşanan yaklaşık yüzde 4’lük değer kaybının enflasyona etkisinin ise yüzde 30-40 civarında olabileceğini ifade etti. Bu oran, enflasyon hedefleri açısından önemli bir veri olarak öne çıktı.

ESNEKLİK VE ARA TOPLANTILAR

Para politikasında esnek bir yaklaşım sinyali veren Karahan, “TCMB, toplantı bazlı kararlar alıyor ancak gerektiğinde ara toplantılar gündeme gelebilir” ifadesini kullandı. Bu durum, olağanüstü hallerde hızlı müdahale etme seçeneğinin açık olduğunu gösteriyor.

KÜRESEL YATIRIMCILARLA TOPLANTI

Citigroup ve Deutsche Bank’ın ev sahipliği yaptığı telekonferansa, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Orta Doğu’dan portföy yöneticileri ile doğrudan yatırım temsilcileri katıldı. Toplantı, Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmeleri değerlendirme fırsatı sunarak, TCMB’nin piyasa ile iletişimini güçlendirdi.