Tcmb’den Yeni Düzenleme: Faizli Mevduata İzin Verildi

MERKEZ BANKASI PARASAL AKTARIM MEKANİZMASINI GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve Türk Lirası’na geçişi teşvik etmek amacıyla makroihtiyati çerçeve üzerinde çeşitli değişiklikler yapıyor. Bu adımlar, finansal istikrarı artırmayı hedefliyor.

TL MEVDUAT HESABI AÇILIŞ KURALLARI DEĞİŞİYOR

Yeni düzenlemeler kapsamında, 1 aydan uzun vadeli değişken faizli TL mevduat hesabı açılmasına artık izin veriliyor. Önceden bu süre 3 ay ve üzeriydi. Böylece, bankaların müşterilere sunduğu seçenekler artıyor.

MEVDUAT ORANLARINA YENİ HEDEFLER

Türk Lirası mevduat oranı yüzde 60’ın altında olan bankalar için hedefler artırılıyor. Yüzde 60 ile 65 arasındaki bankalara aylık 0.4 puan artış hedefi getiriliyor. Bu durum da bankaların mevduatlarını artırma konusunda teşvik edici bir önlem olarak öne çıkıyor.

Kural olarak, KKM hesaplarındaki zorunlu karşılık oranı yüzde 33’ten yüzde 40’a yükseltiliyor. Ayrıca, KKM için asgari faiz oranı, politika faizinin yüzde 50’sinden yüzde 40’a indiriliyor. KKM’den Türk Lirası’na geçiş hedefi kaldırıldı ancak yenileme ve geçişe ilişkin toplam hedefler korunuyor.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI BELİRLENİYOR

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve TLREF’e endeksli mevduatlarda zorunlu karşılık oranı yüzde 10 olarak belirleniyor. Yabancı para mevduatlar için ise TL cinsinden zorunlu karşılık oranı yüzde 4’ten yüzde 2.5’e düşürülüyor. Bu değişiklikler, piyasalardaki dengeyi yeniden sağlamaya yönelik atılmış önemli adımlar arasında yer alıyor.