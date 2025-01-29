TCMB Enflasyon Raporu Toplantısı 7 Şubat’ta

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU TOPLANTISI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu 2025-I Bilgilendirme Toplantısı 7 Şubat 2025’te İstanbul Finans Merkezi’nde, TCMB Yerleşkesinde yapılacak. Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştiriliyor. Saat 10.30’da başlayacak olan toplantıda Başkan Fatih Karahan’ın sunum yapmasının ardından sorular yanıtlanacak. Bu toplantı, iki faiz indiriminin ardından verilen mesajlar açısından da önemli bir yere sahip.

FAİZ TOPLANTILARI VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, bu yıl toplamda 8 faiz toplantısı planlıyor ancak şubat ayını pas geçiyor. Son iki ayda politika faizini toplam 5 puan indirerek, oranı yüzde 45’e çekti. TCMB, en son yayınladığı enflasyon raporunda 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncelledi ve enflasyonun 2026 yılında yüzde 12’ye gerileyeceğini öngördü.