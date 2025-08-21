Ekonomi

TcMB’nin Rezervleri Rekor Düzeye Ulaştı

tcmb-nin-rezervleri-rekor-duzeye-ulasti

DÖVİZ REZERVLERİ ARTMAKTA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her hafta düzenli olarak açıkladığı döviz rezervleri bir kez daha gün yüzüne çıktı. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde TCMB rezervleri bir haftada 2 milyar 145 milyon dolar artış gösteriyor.

Altın rezervleri ise 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara geriledi. Ancak döviz rezervleri bu süreçte 87 milyar 607 milyon dolardan 90 milyar 928 milyon dolara yükseliyor. Bu gelişmeler, Merkez Bankası’nın piyasalardaki döviz likiditesini artırma çabasının bir yansıması olarak yorumlanıyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Borsa İstanbul Rekor Yükseliş Gösterdi

Borsa İstanbul'daki BİST 100 endeksi, Türkiye'nin önemli şirketlerinin bulunduğu platformda tarihî bir zirveye ulaşarak yeni bir rekor elde etti.
Gündem

Türkiye, İsrail Gemi Trafiğini Kısıtladı!

Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini sınırlandırarak, acenta ve liman başkanlıklarına yeni talimatlar gönderdi. Bu gelişme, ticaretin düzenlenmesi amacıyla alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.