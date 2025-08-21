TcMB’nin Rezervleri Rekor Düzeye Ulaştı

DÖVİZ REZERVLERİ ARTMAKTA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her hafta düzenli olarak açıkladığı döviz rezervleri bir kez daha gün yüzüne çıktı. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde TCMB rezervleri bir haftada 2 milyar 145 milyon dolar artış gösteriyor.

Altın rezervleri ise 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara geriledi. Ancak döviz rezervleri bu süreçte 87 milyar 607 milyon dolardan 90 milyar 928 milyon dolara yükseliyor. Bu gelişmeler, Merkez Bankası’nın piyasalardaki döviz likiditesini artırma çabasının bir yansıması olarak yorumlanıyor.