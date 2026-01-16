TCMB Ocak 2026 Anketi Sonuçlarını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ocak 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. 72 katılımcının verdiği yanıtlarla gerçekleştirilen ankette; enflasyon, faiz, döviz kuru ve büyüme hedefleri üzerine yeni beklentiler belirlendi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞAĞI YÖNLÜ

Katılımcılar, 2026 yılsonu için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilerini yüzde 23,23 olarak belirledi. Önceki ankette 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,35 iken, bu rakam yüzde 22,20’ye düştü. 24 ay sonrası için TÜFE beklentisi ise yüzde 17,45’ten yüzde 16,94’e geriledi. Bu veriler, piyasanın orta vadede dezenflasyon sürecine dair beklentilerinin güçlendiğini gösteriyor.

FAİZ BEKLENTİLERİNDE DÜŞÜŞ

Anket sonuçlarına göre katılımcıların bu ay sonu için gecelik faiz oranı beklentisi, yüzde 38,13’ten yüzde 36,43’e indi. Ocak ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısına dair politika faizi beklentisi ise yüzde 36,50 olarak hesaplandı.

DOLAR/TL TAHMİNLERİ DEĞİŞİYOR

Katılımcıların 2026 yılsonu dolar/TL beklentisi 51,17 TL olarak belirlenirken, 12 ay sonraki öngörüleri ise 51,89 TL oldu. Kısa vadede döviz kuru tahminlerinde sınırlı bir yukarı yönlü revizyon dikkat çekti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ DEĞİŞMİYOR

Anket sonuçları, katılımcıların 2026 yılı için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisinin yüzde 3,9 ile sabit kaldığını ortaya koydu. 2027 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4,3 olarak kaydedildi. Ocak ayı anket sonuçları, piyasanın enflasyon ve faiz konularında daha iyimser bir yaklaşım sergilediğini, büyüme alanında ise daha temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor.