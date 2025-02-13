TCMB Rezervleri 1.5 Milyar Dolar Arttı

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTIŞ GÖSTERİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde önemli bir yükseliş yaşanıyor. TCMB’nin yayımladığı haftalık verilere göre, 7 Şubat haftasında toplam rezervler 1 milyar 517 milyon dolar artış göstererek 167,5 milyar dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri bu süreçte 96 milyar 928 milyon dolar seviyesinde görünürken, altın rezervlerinde de kayda değer bir artış yaşandı.

ALTIN REZERVLERİNDEKİ YÜKSELİŞ

Önceki hafta 68 milyar 664 milyon dolar seviyesinde olan altın rezervleri, yeni verilerle 70 milyar 563 milyon dolara çıktı. Bunun yanı sıra net uluslararası rezervlerde de yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Bir önceki hafta 71 milyar 733 milyon dolara ulaşan net rezervler, 599 milyon dolarlık artış ile 72 milyar 332 milyon dolara yükseldi.

KÜRESEL VE YURTİÇİ DİNAMİKLER ETKİLİ OLUYOR

TCMB’nin rezervlerinde gözlemlenen bu artış, piyasalarda dikkatle izleniyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve yurtiçindeki finansal dinamikler, rezerv hareketlerinde önemli bir belirleyici olmaya devam ediyor.