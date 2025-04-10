Gündem

Tcmb Rezervlerinde Düşüş Devam Ediyor

tcmb-rezervlerinde-dusus-devam-ediyor

BRÜT REZERVLERDEKİ DÜŞÜŞ

TCMB verilerine göre, brüt rezervler, 4 Nisan haftasında 156,5 milyar dolardan 154,3 milyar dolara geriledi. Öte yandan, net rezervler ise daha büyük bir düşüşle 7,4 milyar dolar azalarak 48,7 milyar dolar seviyesine indi. Bu durum, rezervlerdeki erimenin hız kazandığını gözler önüne seriyor.

SWAP HARIÇ NET REZERVLERİN KAYBI

Swap hariç net rezervler, aynı hafta 31,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Son üç haftalık süreçte bu göstergede toplam 34,3 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. Bu gerileme, TCMB’nin swap işlemleri hariç net rezervlerindeki en belirgin kayıplar arasında öne çıkıyor.

REZERV DÜŞÜŞÜNÜN ANLAMI

TCMB’nin rezervlerindeki hızlı erime, ekonomi çevrelerinde dikkatle izleniyor. Brüt rezervlerdeki azalma ve net rezerv göstergelerindeki belirgin düşüş, Türkiye ekonomisinin dış finansman dinamikleri ve döviz likiditesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Sıfır Araçlarda İndirim Müjdesi Bekleniyor!

Otomobil tutkunları için heyecan dolu günler yaklaşıyor; yaz aylarında sıfır araç fiyatlarında önemli indirimlerin olabileceği belirtildi. Direksiyon başına geçmek için ideal bir dönem olabilir.
Gündem

Ordu’da Çöp Ayrıştırma Tesisinde Kaza

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki çöp ayrıştırma tesisinde yaşanan iş kazasında 26 yaşındaki Soner Altun, makineye sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza akşam saatlerinde meydana geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.