Tcmb Rezervlerinde Düşüş Devam Ediyor

BRÜT REZERVLERDEKİ DÜŞÜŞ

TCMB verilerine göre, brüt rezervler, 4 Nisan haftasında 156,5 milyar dolardan 154,3 milyar dolara geriledi. Öte yandan, net rezervler ise daha büyük bir düşüşle 7,4 milyar dolar azalarak 48,7 milyar dolar seviyesine indi. Bu durum, rezervlerdeki erimenin hız kazandığını gözler önüne seriyor.

SWAP HARIÇ NET REZERVLERİN KAYBI

Swap hariç net rezervler, aynı hafta 31,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Son üç haftalık süreçte bu göstergede toplam 34,3 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. Bu gerileme, TCMB’nin swap işlemleri hariç net rezervlerindeki en belirgin kayıplar arasında öne çıkıyor.

REZERV DÜŞÜŞÜNÜN ANLAMI

TCMB’nin rezervlerindeki hızlı erime, ekonomi çevrelerinde dikkatle izleniyor. Brüt rezervlerdeki azalma ve net rezerv göstergelerindeki belirgin düşüş, Türkiye ekonomisinin dış finansman dinamikleri ve döviz likiditesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.