Tcmb Toplam Rezervleri Rekor Kırdı

REKOR SEVİYELERDE REZERVLER

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini güncelledi. Toplam rezervler, 15 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar artışla 176 milyar 510 milyon dolara ulaştı ve bu durum yeni bir rekor oluşturdu.

İKİ HAFTADA İKİNCİ REKOR

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artarak 178 milyar 357 milyon dolara yükseldi ve yine rekor kırdı. Bu süreçte TCMB’nin rezervleri haftalık bazda 2 milyar 30 milyon dolar arttı.

TCMB’nin rezervleri, altın ve döviz birikimlerinin toplamından oluşuyor.

DÖVİZ VE ALTIN VERİLERİ

Haftalık verilere göre döviz rezervleri 59 milyon dolarlık bir azalma göstererek 91 milyar 31 milyon dolara geriledi. Buna karşın altın rezervleri, 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara çıkarak yükselişini sürdürdü.

ULUSLARARASI REZERV DURUMU

Bir önceki hafta 71 milyar 756 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, belirtilen haftada 1 milyar 873 milyon dolarlık bir artışla 73 milyar 629 milyon dolara yükseldi.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK REZERVİ

Sonuç olarak, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında 2 milyar 30 milyon dolarlık artışla 176 milyar 327 milyon dolardan 178 milyar 357 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.