Tcmb Yeni İzin Verdi: 1 Aydan Uzun TL Mevduat

PARASAL AKTARIM MEKANİZMASINDA DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve Türk Lirası’na geçişi teşvik etmek için makroihtiyati çerçevede bazı değişiklikler gerçekleştiriyor. Yapılan düzenlemeler, bankaların TL mevduatlarını artırmasını sağlamayı hedefliyor.

MEVDUAT HESAPLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

TCMB, 1 aydan uzun vadeli değişken faizli TL mevduat hesabı açılmasına izin veriyor. Öncesinde bu süre 3 ay ve üzeri olarak belirlenmişti. Ayrıca, TL mevduat oranı yüzde 60’ın altında olan bankalar için hedefler artırıyor. Yüzde 60-65 aralığında olan bankalar için aylık 0.4 puan artış hedefi getiriliyor.

KKM hesaplarında ise zorunlu karşılık oranı yüzde 33’ten yüzde 40’a yükseltiliyor. KKM için asgari faiz oranı, politika faizinin yüzde 50’sinden yüzde 40’ına indiriliyor. KKM’den TL’ye geçiş hedefi kaldırılıyor; ancak yenileme ve geçişe ilişkin toplam hedef korunuyor.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI GÜNCELLENİYOR

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve TLREF’e endeksli mevduatlarda zorunlu karşılık oranı yüzde 10 olarak belirleniyor. Ayrıca, yabancı para mevduatlar için TL cinsinden zorunlu karşılık oranı yüzde 4’ten yüzde 2.5’e düşürülüyor.