Tedesco’dan Maç Sonrası Performans Değerlendirmesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında İngiliz takımı Nottingham Forest karşısında 3-0’lık bir yenilgi aldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, maç sonrası yaptığı açıklamalarla, takımının kötü performansını özeleştiri yaparak değerlendirdi.

MAĞLUBİYETİ HAK EDİYORUZ

Kötü bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Tedesco, “Doğru, aslında bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik. Kornerden 1-0’ı yakalayabilirdik. Onun dışında bir şey yoktu. İkinci yarı başında Sidiki Cherif’in pozisyonu vardı. Bu maç için gösterdiğimiz performans azdı.” dedi.

RAKİP BİZE GÖRE DAHA GÜÇLÜYDÜ

Deneyimli teknik adam, “Bir 11 belirlediğiniz zaman her zaman bunun altında yatan sebepler vardır. Bu 11’in rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündük. Bu maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk, yeni hocaları vardı. Bu süreçte geriye düştük. Rakip özgüven kazandı, biz özgüven kaybettik. Kararları maçlardan önce verirsiniz futbolda, sonra değil.” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜVEN KAYBI

Özgüven sıkıntısına vurgu yapan Tedesco, “3-0 yenildiğinizde, birçok şey yolunda gitmemiş demektir ve Forest adına birçok şey yolunda gitmiştir. Bu tür bir atmosferde özgüven kazanırsınız, ancak biz özgüvenimizi kaybettik ve ilk yarı bizim için zor geçti.” şeklinde konuştu.

İYİ OYUNCULARA KARŞI OYNADIK

Son olarak, “Öncelikle, iyi organize olmuş bir takıma karşı oynadık. İyi oyunculara karşı oynadık. Fiziksel özelliklerini ve oyuncu kalitelerini gördüğünüzde, bizim için zordu. İyi oyuncuları var, sahada iyi karar veren oyuncuları var. Bugün çok zorlandık.” diyerek maçın zorluğunu dile getirdi.