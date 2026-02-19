Tedesco’dan Takımına Cesaret Dolu Mesajlar

UEFA AVRUPA LİGİ’NDEN KANLI ÇEKİŞME

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki ilk maçında Nottingham Forest’ı ağırladı. Mücadele öncesi, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, Türkçe olarak duygularını ifade ederek bir konuşma yaptı.

İNGİLİZ RAKİBE ZOR ANLAR YAŞATACAK

Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Tedesco, “Kolay olmayacak. Nottingham için de kolay olmayacak. Biz de iyi bir formdayız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Cesur olacağız.” diyerek takımının motivasyonunu aktardı.

OYUNCU HAZIRLIĞI KONTROL ALTINDA

Forvet oyuncusu Sidiki’nin durumuna da değinen deneyimli teknik adam, “Sidiki hazır, hazır olmasa oynatmazdık. Bir oyuncu iyi hissetmezse risk almayız. Atletik departmanımız ve sağlık ekibimiz Sidiki’yi iyileştirdi, maça hazır. İnşallah iyi bir maç çıkaracağız.” açıklamasında bulundu.

OFFANSİF STRATEJİ ZİRVESİ

Açıklamalarına devam eden Tedesco, “Benim teknik direktör olarak oyunculardan istediğim tek bir şey yok, oyuncu özelliklerine göre karar veriyoruz. Talisca topla oynayan, kaleye yakın oynamayı, sola doğru dönmeyi seven bir oyuncu. Talisca’dan savunma arkası koşular yok. Onda farklılığı var. Kerem koşucu bir oyuncu. İkinci bir forvet oynamayı biliyor. Sidiki Cherif de bu özelliklerin hepsi var. Pivot, savunma arkası koşu yapan, sırtı dönük bağlantı yapan, savunmaya yardım eden bir oyuncu. Maçı domine etmek, çok gol atmak istiyoruz. Bu yüzden birçok ofansif oyuncuyla oynuyoruz.” sözleriyle takımının stratejisini özetledi.