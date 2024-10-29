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Tefeci Sarmalında M.K.’nın Borç Sorunu

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İŞLERİ KÖTÜ GİDEN TİCARETLE UĞRAŞAN BİRİ

Karaman’da ticaretle meşgul olan M.K.’nın işleri kötü gidiyor. İşlerin kötü gitmesi sonucunda borçlarını ödeyemiyor. 100 bin TL’ye ihtiyaç duyan M.K.’ya bir tefeci borç verme teklifinde bulunuyor. Ancak, M.K. bu tefecinin borcunu ödeyemediği için zor bir duruma düşüyor.

DAHA FAZLA BORÇ BU KEZ İKİ EVİNİ KAYBETTİRİYOR

Çareyi başka bir tefeciden borç almakta bulan M.K., bu süreçte iki evini de başka tefecilere kaptırıyor. Sürekli olarak borçlar altına giren M.K., bu durumdan kurtulmaya çalışıyor fakat her seferinde yeni borçlar alarak zorlu bir süreç yaşıyor.

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