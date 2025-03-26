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Tehlikeli Çocuk Ürünü Yasaklandı: Ankaragücü Sweatshirt

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YENİ ÜRÜN İFŞA EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yeni bir ürün ifşa etti. Bu durumda, bebek ve çocuk ürünlerinde sık görülen güvenlik sorunlarından dolayı Ankaragücü Spor’un çocuklar için tasarladığı sweatshirt’e müdahale edildi.

BOĞULMA TEHLİKESİ AÇIKLADI

Ticaret Bakanlığı, bahsi geçen sweatshirt’ün tasarımında bulunan tehlikeli unsurlar nedeniyle boğulma riskinin varlığına dikkat çekti. Bu sebeple, ürünün piyasaya sunulmasının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi. İşte söz konusu ürünün bilgileri:

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Gündem

Ankaragücü Çocuk Sweatshirt’ü Piyasadan Toplatıldı

Ticaret Bakanlığı, güvenlik standartlarını geçemeyen bir ürün nedeniyle büyük bir kulübün taraftarlarına yönelik üretiminin toplatılmasına karar verdi.
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Ticaret Bakanlığı’ndan Ankaragücü Ürünü Yasağı

Ticaret Bakanlığı, güvenlik standartlarına uymayan bir taraftar ürününü Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne ekleyerek toplatma kararı aldı.

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