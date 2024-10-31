Tek Ayak Üstünde Denge Süresi Analizi

DENGEDEN YANIT ALMAK İÇİN YENİ YOL

Mayo Clinic’ten araştırmacılar, bireylerin biyolojik yaşını belirlemenin pratik ve ekipmansız bir yöntemini geliştirdi. Araştırmada, tek ayak üzerinde durabilme süresinin, sinir, kemik ve kas gücünün önemli bir göstergesi olduğu ortaya kondu. Özellikle baskın olmayan bacak üzerinde kalış süresinin, yaşlanmanın bir indeksi olduğu vurgulandı.

YAŞA GÖRE DENGE SÜRESİ

Çalışmanın bulgularına göre, 50 yaşındaki bir kişi ortalama olarak 9 saniye boyunca dengede kalabiliyor, buna karşın 80 yaşındaki bir bireyin bu süre yalnızca 3 saniye ile sınırlı kalıyor. Araştırmacılar, bir kişinin tek ayak üzerinde durma yeteneğinin yaş ile birlikte yürüyüş, kavrama ve diz güçleri gibi diğer fiziksel ölçümlere göre daha hızlı bir şekilde azaldığını belirledi. Yaşları 52 ile 83 arasında değişen katılımcıların yer aldığı bu kesitsel çalışma, karşılaştırmalı veri sunuyor.