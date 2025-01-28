Tekfen Holding’den Hisse Geri Alımı Açıklaması

YENİ HİSSE GERI ALIM PROGRAMI DUYURUSU

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN), 28 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) hisse geri alımına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, şirketin Yönetim Kurulu tarafından 31 Ocak 2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14 Şubat 2023 tarihli bildirgesi çerçevesinde bir hisse geri alım programı başlatılmasına karar verildiği belirtildi. Ayrıca, bu kararın 31 Ocak 2024 tarihinde KAP’da ilan edildiği vurgulandı.

GERİ ALIM İŞLEMİ DETAYLARI

Bu geri alım programı çerçevesinde, Tekfen Holding tarafından 28 Ocak 2025 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 62,90-64,50 TL (ağırlıklı ortalama 64,06 TL) fiyat aralığından toplamda 180.000 TL nominal değerinde TKFEN payı geri alındı. Bu işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 12.900.000 TL’ye ulaşırken, bu durum şirketin sermayesine oran olarak %3,4865 seviyesine geldi. Kaynak: KAP.