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Tekfen Holding Hisse Geri Alımı Açıklandı

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HİSSE GERİ ALIMI PROGRAMI DUYURULDU

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN), 31 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) hisse geri alım programıyla ilgili açıklama yaptı. Şirket, Yönetim Kurulu’nun 31.01.2024 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla geri alım programı başlatma kararı aldığını açıklıyor. Bu program 31.01.2024 tarihinde KAP’da bildirildi.

GERİ ALINAN PAYLARIN DETAYLARI

Hisse geri alım programı kapsamında, Tekfen Holding, 31.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul’da hisse başına 64,40-65,05 TL fiyat aralığında (ağırlıklı ortalama 64,70 TL) toplam 200.000 TL nominal değerinde TKFEN payları geri aldı. Bu işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 13.430.000 TL seviyesine ulaştı ve şirketin sermayesine oranı %3,6297 olarak belirlendi.

Kaynak: KAP

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