Tekin Atılgan Kayıp, Müdür Suçunu İtiraf Etti

TEKİN ATILGAN’IN KAYBOLUŞU

İki evlilik yapıp boşanan ve 2 çocuk babası olan Tekin Atılgan’dan haber alamayan yakınları, 17 Ağustos’ta polise kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, konu üzerine hemen çalışma başlattı. Atılgan’ın otomobili terk edilmiş biçimde bulundu. Araştırmaları derinleştiren polis, Atılgan’ın çalıştığı dondurma fabrikası ve civarındaki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Bu incelemede, Atılgan’ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde’nin Altunhisar ilçesi yönüne gittiği belirlendi.

TEKİN ATILGAN’IN CESEDİ BULUNDU

Araştırmalarını bu alanda yoğunlaştıran polis, Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarındaki kayalık bir bölgede bir buzdolabı fark etti. Buzdolabını açtığında Tekin Atılgan’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, dondurma fabrikası müdürü Yaşar Can Kahya’nın 18 Ağustos’ta Tekin Atılgan’ı işten çıkardığını, 2 gün sonra da Atılgan’ın konuşmak amacıyla iş yerine gittiğini tespit etti. Şüpheli olarak aranan Yaşar Can Kahya, Kayseri’de yakalandı. Gözaltına alınan Kahya, sorgusunda suçunu itiraf etti.

CİNAYET DETAYLARI

Yaşar Can Kahya, 20 Ağustos’ta Tekin Atılgan’ın fabrikaya geldiğinde işten çıkarma konusunda tartıştıklarını, bunun üzerine yaşanan kavgada Atılgan’ı tabancayla öldürdüğünü ve cesedini dondurma dolabına koyduktan sonra üzerine dondurma doldurduğunu söyledi. Daha sonra cesedi Niğde’nin Altunhisar ilçesinde yol kenarına bıraktığını ve dolabı ateşe verdiğini de aktardı. İncelemelerde, Tekin Atılgan’ın cesedinin dondurmalar nedeniyle zarar görmediği saptandı. Yaşar Can Kahya, Aksaray’da işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve ardından tutuklandı.