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Tekirdağ’da 5 Bin Litre Etil Alkol Bulundu

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SAHTE VE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki ile ilgili yaptıkları çalışmalar kapsamındaki belirlenen adreslerde arama gerçekleştiriyor. Yenice Mahallesi’nde M.M.’nin aracında piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan 5 bin litre etil alkol ele geçirildi.

Şeyhsinan Mahallesi’nde G.Ö. ve Ş.A.Ö.’nün adreslerindeki aramalarda 187 şişe sahte ve gümrük kaçağı içki türleri arasında viski, votka, şarap ve rakı bulundu. Ayrıca Şeyhsinan ve Çobançeşme Mahallesi’nde T.D.’nin ev ve iş yerinde yapılan aramada 39 şişe gümrük kaçağı içki ile 3 kök kenevir ele geçirildi.

Bu operasyon neticesinde gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Sahte ve kaçak içki ile mücadelenin sürdüğü ifade ediliyor.

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