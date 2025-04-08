Tekirdağ’da Çatıdan Düşen İşçi Öldü

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE İŞLEM GÖRENLER

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Vakıflar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda, iddiaya göre çatı kısmında tadilat çalışması yapıldığı sırada dengesini kaybeden Yılmaz Yılmaz, düşerek ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı işçiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne taşıdı.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

58 yaşındaki Yılmaz, hastanede doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak belirtilen tüm detaylar üzerinde bir soruşturma başlatıldı.