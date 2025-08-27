Tekirdağ’da Çeşme Suyunda Kurtçuklar Bulundu

ÇEŞME SUYUNDA KURTÇUKLARIN GÖRÜLMESİ

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Çerkezmüsellim Mahallesi’nde bulunan çeşme suyunda kurtçukların tespit edilmesi, vatandaşlar arasında ciddi endişelere yol açtı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından sağlanan içme suyunda gözle fark edilebilen büyüklükte kurtçukların hareket ettiği, mahalle sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerde açıkça görülebiliyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN ACI FERYAT

Olayın hemen ardından mahalle halkı, sağlıklarının ciddi tehlikede olduğu konusunda yetkilileri bilgilendirerek acil müdahale beklediklerini ifade etti. Mahalle sakinlerinden Süleyman Akyüz, yaşadığı şoku şu şekilde dile getirdi: “Çeşmeden su doldururken içinde kurtlar olduğunu görünce neye uğradığımızı şaşırdık. Bu suyu çocuklarımız içiyor, yemeklerde kullanıyoruz. Sağlığımız tehlikede. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz.” Bu durum, mahallenin içme suyu kalitesinin sorgulanmasına neden oluyor ve ev sakinleri, hızlı bir çözüm bekliyor.