Tekirdağ’da Denizde Kaybolan Kadından İz Yok

DENİZDE KAYBOLMA OLAYI

Marmaraereğlisi’nin Yeniçiftlik Mahallesi’nde dün denize giren Birgül Sönmez, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Olayın hemen ardından, durumu bildiren ihbarla birlikte Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi.

ARAMALARDA İLERLEME OLAMADI

Sahil Güvenlik ekipleri, denizde botlar ve dalgıçlarla yoğun bir arama gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri ise kıyıda arama çalışmalarını sürdürdü. Ancak, dün gerçekleştirilen bu aramalar sonucunda herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

AVM VE EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tekrar katıldı. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir helikopter de yaklaşık 50 kişilik bir ekibe havadan destek sağlıyor. Ekiplerin arama çalışmaları bölgede aktif bir şekilde devam ediyor.