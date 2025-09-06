Tekirdağ’da Denize Giren Kadın Kayboldu

DENİZDE KAYBOLAN VATANDAŞ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Marmaraereğlisi’nin Yeniçiftlik Mahallesi’nde dün denize giren Birgül Sönmez, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. İhbar üzerine, Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olay yerine yönlendirildi.

SONUÇ ALINAMAYAN ARAMA OPERASYONU

Sahil Güvenlik ekipleri bot ve dalgıçlarla denizde, jandarma ekipleri ise kıyıda arama gerçekleştirdi. Dün yapılan arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı.

YENİ ARAMA FAALİYETLERİ BAŞLADI

Bugün sabah erken saatlerde yeniden başlayan arama çalışmalarına AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri katıldı. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir helikopter, yaklaşık 50 kişilik ekibe havadan destek sağlıyor. Ekiplerin, kaybolan vatandaş için bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.